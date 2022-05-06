Содержание пыли в воздухе в Баку превышает норму

Согласно данным, полученным сегодня в 18:00 с автоматических станций, функционирующих по административным районам города Баку, содержание пыли в воздухе в Хатаинском районе столицы превысило норму в 2,2 раза.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала в пятницу директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в связи с ветреной погодой ожидается сохранение повышенного содержания пыли в воздухе в ближайшие два дня.