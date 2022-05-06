Яркие моменты второго дня Международного кулинарного фестиваля в Шуше

На Международном кулинарном фестивале в Шуше, который начался 5 мая, представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности разных стран. В соответствии с этой концепцией на фестивале установлено более 25 павильонов разного формата. Каждый павильон встречает посетителей образцами архитектурных стилей и национальной музыкой разных стран, ставятся отрывки из известных произведений, сообщает в пятницу Day.Az.

Отметим, что первый Шушинский международный кулинарный фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Государственным агентством по туризму.

Фестиваль проходит с 5 по 8 мая с участием кулинаров и международных экспертов, представителей пищевой сферы, блогеров из Турции, Германии, России, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции, Японии, Бельгии, Чехии, Канады, Республики Корея, Казахстана, Узбекистана и других стран.