В Лянкяране мужчина нанес ножевое ранение коллеге

В селе Сутамурдов Лянкяранского района в результате ножевого ранения скончался 27-летний мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в ходе расследования было установлено, что Гусейн Незерли (2000 г.р.) на почве конфликта нанес удары ножом в ногу своему коллеге Закиру Ибрагимзаде (1995 г.р.)

После этого он сам отвез раненого в больницу, а затем добровольно сдался полиции.

Пострадавший был госпитализирован, однако спасти ему жизнь не удалось.

З.Ибрагимзаде и Г.Незерли вместе работали в магазине по продаже автозапчастей.

По данному факту проводится расследование.