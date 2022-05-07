https://news.day.az/society/1459928.html В Лянкяране мужчина нанес ножевое ранение коллеге
В Лянкяране мужчина нанес ножевое ранение коллеге
В селе Сутамурдов Лянкяранского района в результате ножевого ранения скончался 27-летний мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в ходе расследования было установлено, что Гусейн Незерли (2000 г.р.) на почве конфликта нанес удары ножом в ногу своему коллеге Закиру Ибрагимзаде (1995 г.р.)
После этого он сам отвез раненого в больницу, а затем добровольно сдался полиции.
Пострадавший был госпитализирован, однако спасти ему жизнь не удалось.
З.Ибрагимзаде и Г.Незерли вместе работали в магазине по продаже автозапчастей.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре