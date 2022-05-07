В Гобустане обнаружен артиллерийский снаряд - ФОТО - ВИДЕО
В Абшеронском районе обнаружен артиллерийский снаряд.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, информация об обнаружении боеприпаса на территории деревни Гобустан Абшеронского района поступила на горячую линию МЧС "112".
В связи с поступившим сигналом на место немедленно выехала мобильная группа по очистке от мин Службы спасения особого риска МЧС.
После принятия вместе с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности на территории был проведен осмотр места обнаружения боеприпаса. Этим боеприпасом оказался 100-миллиметровый артиллерийский снаряд учебно-стрелкового характера.
Снаряд после его извлечения был вывезен специалистами МЧС для обезвреживания.
При дополнительном осмотре близлежащей территории вокруг места обнаружения боеприпаса других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре