В Гобустане обнаружен артиллерийский снаряд

В Абшеронском районе обнаружен артиллерийский снаряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, информация об обнаружении боеприпаса на территории деревни Гобустан Абшеронского района поступила на горячую линию МЧС "112".

В связи с поступившим сигналом на место немедленно выехала мобильная группа по очистке от мин Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия вместе с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности на территории был проведен осмотр места обнаружения боеприпаса. Этим боеприпасом оказался 100-миллиметровый артиллерийский снаряд учебно-стрелкового характера.

Снаряд после его извлечения был вывезен специалистами МЧС для обезвреживания.

При дополнительном осмотре близлежащей территории вокруг места обнаружения боеприпаса других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.