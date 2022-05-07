В Азербайджане утвержден порядок назначения священнослужителей в места поклонения

Государственный комитет Азербайджана по работе с религиозными структурами утвердил правила назначения, аттестации и освобождения религиозных деятелей от занимаемой должности в местах отправления культа и исламских святынь.

Как передает Day.Az, согласно правилам, собеседование с целью назначения религиозных деятелей в места отправления культа организует Государственный комитет Азербайджана по работе с религиозными структурами.

Председатель госкомитета принимает решение о проведении собеседования для замещения вакансии в течение месяца со дня ее появления. Объявление о проведении собеседования размещается на сайте госкомитета и в средствах массовой информации с указанием срока приема документов, говорится в правилах.

Программа собеседования утверждается приказом председателя госкомитета и размещается на сайте ведомства.