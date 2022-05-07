В Азербайджане определен порядок освобождения от должности исламских священнослужителей
В Азербайджане определен порядок освобождения от должности исламских священнослужителей.
Как сообщает Day.Az, он оговорен в правилах назначения, аттестации и освобождения священнослужителей от занимаемой должности в местах поклонения и святилищах исламской религии, утвержденных Государственным комитетом Азербайджана по работе с религиозными структурами.
Согласно правилам, священнослужитель освобождается от занимаемой им должности приказом председателя госкомитета при наличии следующих оснований:
- по собственному желанию;
- в случае непрохождения аттестации, а также неявки на аттестацию без уважительных причин два раза подряд;
- при прекращении гражданства Азербайджана или переезда на постоянное место жительства в другую страну;
- при невозможности выполнения трудовой деятельности в связи с полной утратой трудоспособности на срок более шести месяцев;
- при наличии вступившего в законную силу приговора суда или решения о применении принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего преступление;
- в случае смерти, а также в случае признания судом без вести пропавшим;
- при избрании или назначении в государственные органы;
- в случае нарушения требований закона "О свободе вероисповедания";
- в случае выявления в деятельности священнослужителей действий, противоречащих духовным ценностям, этическим и нравственным принципам;
- при получении помощи в любой форме от иностранных государств и организаций, а также от иностранцев и лиц без гражданства;
- при возникновении обязательства перед иностранными государствами и организациями, а также перед иностранцами и лицами без гражданства.
Священнослужитель может обжаловать приказ об освобождении от занимаемой должности в административном и (или) судебном порядке.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре