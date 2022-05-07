В Азербайджане определен порядок освобождения от должности исламских священнослужителей.

Как сообщает Day.Az, он оговорен в правилах назначения, аттестации и освобождения священнослужителей от занимаемой должности в местах поклонения и святилищах исламской религии, утвержденных Государственным комитетом Азербайджана по работе с религиозными структурами.

Согласно правилам, священнослужитель освобождается от занимаемой им должности приказом председателя госкомитета при наличии следующих оснований:

- по собственному желанию;

- в случае непрохождения аттестации, а также неявки на аттестацию без уважительных причин два раза подряд;

- при прекращении гражданства Азербайджана или переезда на постоянное место жительства в другую страну;

- при невозможности выполнения трудовой деятельности в связи с полной утратой трудоспособности на срок более шести месяцев;

- при наличии вступившего в законную силу приговора суда или решения о применении принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего преступление;

- в случае смерти, а также в случае признания судом без вести пропавшим;

- при избрании или назначении в государственные органы;

- в случае нарушения требований закона "О свободе вероисповедания";

- в случае выявления в деятельности священнослужителей действий, противоречащих духовным ценностям, этическим и нравственным принципам;

- при получении помощи в любой форме от иностранных государств и организаций, а также от иностранцев и лиц без гражданства;

- при возникновении обязательства перед иностранными государствами и организациями, а также перед иностранцами и лицами без гражданства.

Священнослужитель может обжаловать приказ об освобождении от занимаемой должности в административном и (или) судебном порядке.