Последствия сильного ветра в Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с последствиями сильного ветра.

В поступившей в Day.Az из МЧС информации говорится:

"Как известно, со вчерашнего дня на территории страны резко ухудшились погодные условия, в частности в городе Баку наблюдался сильный ветер. Сильный ветер вызвал ряд осложнений в Баку. В связи с этим, на основании информации, поступившей на горячую линию "112"МЧС, соответствующими силами министерства были приняты необходимые и неотложные меры безопасности".