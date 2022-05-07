https://news.day.az/society/1460047.html Последствия сильного ветра в Баку - ВИДЕО
Последствия сильного ветра в Баку - ВИДЕО
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с последствиями сильного ветра.
В поступившей в Day.Az из МЧС информации говорится:
"Как известно, со вчерашнего дня на территории страны резко ухудшились погодные условия, в частности в городе Баку наблюдался сильный ветер. Сильный ветер вызвал ряд осложнений в Баку. В связи с этим, на основании информации, поступившей на горячую линию "112"МЧС, соответствующими силами министерства были приняты необходимые и неотложные меры безопасности".
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