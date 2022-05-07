https://news.day.az/society/1460050.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане за последние сутки выявлены 11 случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 849 человек вылечились, 9 709 - скончались, число активных больных составляет 60 человек.
За последние сутки в стране проведены 2 841 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 832 323.
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