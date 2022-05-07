Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 3 565 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 358, вторую - 399, три и более - 2 507, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 301 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 666 575. Первую дозу вакцины получили 5 341 671, вторую - 4 841 925, три и более - 3 241 601, бустерную дозу после положительного результата теста - 241 378 300 человек.