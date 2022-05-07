Региональный президент bp танцует в Шуше "Яллы" на Международном кулинарном фестивале

Первый международный кулинарный фестиваль в Шуше собрал гостей из многих стран и запомнился рядом интересных моментов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Одним из них стал азербайджанский народный танец "Яллы", который вместе с другими гостями исполнил региональный президент bp в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Первый Шушинский международный кулинарный фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Государственным агентством по туризму. Фестиваль проходит с 5 по 8 мая с участием кулинаров и международных экспертов, представителей из Турции, Германии, России, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции, Японии, Бельгии, Чехии, Канады, Республики Корея, Казахстана, Узбекистана и других стран. На фестивале представлены различные экономические районы Азербайджана - Абшерон-Хызинский, Бакинский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, Лянкяран-Астаринский, Центрально-Аранский, Нахчыванский, Карабахский, Губа-Хачмазский, Шеки-Загатальский.

Для гостей также проводятся мастер-классы, созданы дегустационные зоны, представлена художественная программа с участием более 100 мастеров искусств, организованы спектакли, концерты и выставки.