Международный кулинарный фестиваль в Шуше отражает мощь Азербайджана

Первый Международный кулинарный фестиваль в Шуше отражает высокий уровень развития экономики и международных связей, мощь Азербайджана, сказал Trend в субботу известный международный эксперт в области кулинарии, перуанский гастродипломат Гильермо Гонсалес, передает Day.Az.

"Проведение такого уровня крупномасштабных мероприятий требует очень больших усилий и профессионализма, международного опыта. Международный кулинарный фестиваль в Шуше организован на очень высоком уровне, здесь представлены не только кухни народов мира и интересная культурная программа, принимают участие известные кулинары и специалисты, но и пропагандируются национальные ценности, что очень важно в современный период в деле консолидации стран на пути к миру и развитию, налаживания добрых отношений", - сказал Гильермо Гонсалес.