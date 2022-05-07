Первый Международный кулинарный фестиваль в Шуше показал важную концепцию современности во имя мира и сотрудничества. Как передает Day.Az, об этом сказала Trend известный международный эксперт в области кулинарии, канадский гастроэксперт Тейлор Уидинг.

"Прекрасная атмосфера фестиваля, проходящая в окружении замечательной природы и гор, счастливых и добродушных лиц, профессионалов в области кулинарии из многих стран придает мероприятию особу значимость. Здесь все народы и нации едины, пропагандируются национальные кухни и традиции различных стран, что свидетельствует об уровне мультикультурализма международного фестиваля", - сказала Тейлор Уидинг.

Первый Шушинский международный кулинарный фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Государственным агентством по туризму. Фестиваль проходит с 5 по 8 мая с участием кулинаров и международных экспертов, представителей из Турции, Германии, России, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции, Японии, Бельгии, Чехии, Канады, Республики Корея, Казахстана, Узбекистана и других стран. На фестивале представлены различные экономические районы Азербайджана.

Для гостей также проводятся мастер-классы, созданы дегустационные зоны, представлена художественная программа с участием более 100 мастеров искусств, организованы спектакли, концерты и выставки. Представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности разных стран. В соответствии с этой концепцией на фестивале установлено более 25 павильонов разного формата. Каждый павильон встречает посетителей образцами архитектурных стилей и национальной музыкой разных стран.