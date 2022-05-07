Смертельное ДТП в Уджаре

В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня вечером на участке магистрали Баку-Газах у села Гюлябенд Уджарского района.

Водитель легкового автомобиля "Лада", двигаясь в направлении Газаха, потерял управление.

В результате машина перевернулась, а водитель погиб на месте.

По факту проводится расследование в следственном отделе Главного управления Государственной дорожной полиции.