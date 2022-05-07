https://news.day.az/society/1460089.html Смертельное ДТП в Уджаре
Смертельное ДТП в Уджаре
В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня вечером на участке магистрали Баку-Газах у села Гюлябенд Уджарского района.
Водитель легкового автомобиля "Лада", двигаясь в направлении Газаха, потерял управление.
В результате машина перевернулась, а водитель погиб на месте.
По факту проводится расследование в следственном отделе Главного управления Государственной дорожной полиции.
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