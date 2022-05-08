Четыре человека эвакуированы из частично обрушившегося дома в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении в жилом доме, расположенном на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку, и о необходимости спасения граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия немедленно были вызваны спасатели Службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что входные двери трех квартир заблокированы в результате частичного обрушения потолка общего коридора на 2-м этаже двухэтажного жилого дома, в результате 4 человека оказались в беспомощном состоянии.

Спасатели эвакуировали граждан из квартир, расчистив завалы, мешавшие открыть входные двери квартир.

В результате инцидента никто не пострадал.