В некоторых районах Азербайджана выпал снег

Вчера погода в северном регионе Азербайджана резко ухудшилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, днем в регионе дул сильный ветер. К вечеру его сменил дождь со снегом в горах. В горных населенных пунктах Губинского и Гусарского районов выпал снег, температура понизилась. В селе Грыз Губинского района, где находится наблюдательный пункт, выпало 2 см снега.