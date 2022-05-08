https://news.day.az/society/1460147.html В некоторых районах Азербайджана выпал снег - ФОТО
В некоторых районах Азербайджана выпал снег - ФОТО
Вчера погода в северном регионе Азербайджана резко ухудшилась.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, днем в регионе дул сильный ветер. К вечеру его сменил дождь со снегом в горах. В горных населенных пунктах Губинского и Гусарского районов выпал снег, температура понизилась. В селе Грыз Губинского района, где находится наблюдательный пункт, выпало 2 см снега.
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