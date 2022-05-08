В Азербайджане прошел пробный экзамен по азербайджанскому языку

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел пробный экзамен по азербайджанскому языку в рамках выпускных экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, в которых преподавание ведется не на азербайджанском, а на других языках, а также экзамен по азербайджанскому языку для выпускников прошлых лет, которые будут сдавать вступительный экзамен в вузы и колледжи не на азербайджанском, а на других языках.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен был проведен в 21 городе и районе, продолжался 1,5 часа.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ будет начата обработка экзаменационных протоколов и карт ответов.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене письменных заданий занимает много времени, результаты экзамена планируется обнародовать в течение ближайших 3 недель.