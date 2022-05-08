Первый Международный кулинарный фестиваль в Шуше собрал гостей со всей планеты, чтобы принять участие в столь значимом событии, сказал Trend известный российский кулинар, телеведущий и видеоблогер, автор книг, посвящённых в основном узбекской и азербайджанской кухне, Сталик Ханкишиев, передает Day.Az.

"Всех зарубежных гостей вначале поразил Баку, но когда мы приехали на освобожденные от армянской агрессии территории, мне пришлось им рассказывать и объяснять, что здесь произошло. Я рассказал древнюю историю города Шуша, его освобождения, и мои слова мы встречены аплодисментами со стороны гостей. Они увидели какой народ азербайджанцы, какая здесь кухня! Как известно, я родился в Узбекистане и когда-то мой великий земляк Амир Тимур строил большие здания, а его приближенные спрашивали - зачем нам строить такие здания, которые требуют огромных средств. Он отвечал - пусть с других стран приедут и увидят, какие мы люди. Образно перефразируя, хочу сказать - пусть из других стран приедут, попробуют азербайджанские блюда и узнают какие здесь живут люди, талантливые и отзывчивые, смелые и добрые", - сказал Сталик Ханкишиев, который представляет в Шуше свои книги, проводит мастер-классы и готовит блюда узбекской кухни.

Первый Шушинский международный кулинарный фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Государственным агентством по туризму. Фестиваль проходит с 5 по 8 мая с участием кулинаров и международных экспертов, представителей из Турции, Германии, России, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции, Японии, Бельгии, Чехии, Канады, Республики Корея, Казахстана, Узбекистана и других стран. На фестивале представлены различные экономические районы Азербайджана.

Для гостей также проводятся мастер-классы, созданы дегустационные зоны, представлена художественная программа с участием более 100 мастеров искусств, организованы спектакли, концерты и выставки.

Представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности разных стран. В соответствии с этой концепцией на фестивале установлено более 25 павильонов разного формата. Каждый павильон встречает посетителей образцами архитектурных стилей и национальной музыкой разных стран.