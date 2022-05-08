https://news.day.az/society/1460224.html Строительство тоннелей на дороге в Шушу идет полным ходом - ФОТО
Строительство тоннелей на дороге в Шушу идет полным ходом - ФОТО
Продолжается строительство тоннелей на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
Наджафли отметил важность данной автодороги, пояснив, что она соединяется с магистралью Зангезурского коридора.
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