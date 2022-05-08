Строительство тоннелей на дороге в Шушу идет полным ходом

Продолжается строительство тоннелей на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Наджафли отметил важность данной автодороги, пояснив, что она соединяется с магистралью Зангезурского коридора.