В Исмаиллинском районе на большой территории вновь произошел камнепад.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за сильных ливней, наблюдавшихся в последние дни, на хребте Ниялдаг, где проходит автодорога Исмаиллы-Лагич-Демирчи-Шамахы, в районе поселка Лагич произошел очередной камнепад.

Сегодня утром толстый слой ила, земли, камней и обломков деревьев с высоких скал обрушился на шоссе, дорога протяженностью 15 метров перекрыта, движение транспортных средств остановлено.

Для расчистки дороги в район привлечена тяжелая техника и рабочая сила.

Отметим, что за последний месяц из-за снега и дождя в Исмаиллинском районе на дороге Лагич часто происходили оползни, дорога закрывалась несколько раз.