Камнепад из-за ливней в Исмаиллы, дорога перекрыта
В Исмаиллинском районе на большой территории вновь произошел камнепад.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за сильных ливней, наблюдавшихся в последние дни, на хребте Ниялдаг, где проходит автодорога Исмаиллы-Лагич-Демирчи-Шамахы, в районе поселка Лагич произошел очередной камнепад.
Сегодня утром толстый слой ила, земли, камней и обломков деревьев с высоких скал обрушился на шоссе, дорога протяженностью 15 метров перекрыта, движение транспортных средств остановлено.
Для расчистки дороги в район привлечена тяжелая техника и рабочая сила.
Отметим, что за последний месяц из-за снега и дождя в Исмаиллинском районе на дороге Лагич часто происходили оползни, дорога закрывалась несколько раз.
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