Как долго продлится дождливая погода в Азербайджане?

Дождливая погода в Азербайджане продолжится до конца первой декады мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщила директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в течение дня в Баку будет идти дождь.

"Ожидается, что к вечеру он прекратится", - отметила она.

Г.Мамедова добавила, что 10 мая в столице погода будет без осадков, подует умеренный южный ветер.