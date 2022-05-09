https://news.day.az/society/1460307.html Как долго продлится дождливая погода в Азербайджане?
Как долго продлится дождливая погода в Азербайджане?
Дождливая погода в Азербайджане продолжится до конца первой декады мая.
Как передает Day.Az, об этом сообщила директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.
По ее словам, в течение дня в Баку будет идти дождь.
"Ожидается, что к вечеру он прекратится", - отметила она.
Г.Мамедова добавила, что 10 мая в столице погода будет без осадков, подует умеренный южный ветер.
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