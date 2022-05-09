Тяжелое ДТП в Лачине

В Лачине произошло ДТП со смертельным исходом..

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 6 мая примерно в 17:00 в селе Сейидлар Лачынского района автомобиль марки "Урал", за рулем которого находился Намиг Самедов, попал в ДТП и перевернулся. В результате происшествия водитель скончался на месте.

В Лачинском РОП ведется расследование.