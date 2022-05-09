https://news.day.az/society/1460318.html Тяжелое ДТП в Лачине - есть погибший
Тяжелое ДТП в Лачине - есть погибший
В Лачине произошло ДТП со смертельным исходом..
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 6 мая примерно в 17:00 в селе Сейидлар Лачынского района автомобиль марки "Урал", за рулем которого находился Намиг Самедов, попал в ДТП и перевернулся. В результате происшествия водитель скончался на месте.
В Лачинском РОП ведется расследование.
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