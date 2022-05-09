Что за зарево наблюдалось в бакинском небе?

В социальных сетях распространились кадры, на которых можно увидеть странное свечение в небе над Баку.

Как передает Day.Az, это не зарево пожара.

Отмечается, что из-за перебоев в подаче электроэнергии на Сангачальском терминале и платформах сжигаются остаточные газы. Таким образом, источником ярких отблесков в ночном небе является газовый факел.