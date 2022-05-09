https://news.day.az/society/1460335.html Что за зарево наблюдалось в бакинском небе? - ВИДЕО
Что за зарево наблюдалось в бакинском небе? - ВИДЕО
В социальных сетях распространились кадры, на которых можно увидеть странное свечение в небе над Баку.
Как передает Day.Az, это не зарево пожара.
Отмечается, что из-за перебоев в подаче электроэнергии на Сангачальском терминале и платформах сжигаются остаточные газы. Таким образом, источником ярких отблесков в ночном небе является газовый факел.
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