Задержан водитель, скрывшийся с места ДТП после наезда на пешехода в Баку

В Баку задержан водитель, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия после наезда на пешехода.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным, в 6-е отделение полиции поступила информация о том, что 7 мая около 22:00 жительницу поселка Баладжары Бинагадинского района С.Гасымову сбил автомобиль на территории поселка. Женщина была госпитализирована.

Сотрудники полиции установили, что наезд на пешехода был совершен жителем Абшеронского района Эльчином Сулеймановым на автомобиле марки "ВАЗ-21011".

Водитель транспортного средства задержан, по факту проводится расследование.