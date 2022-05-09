https://news.day.az/society/1460403.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 2 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от заболевания.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 632 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 864 человека вылечились, 9 709 скончались, число активных больных - 59.
За прошедшие сутки проведено 1 752 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 836 568 тестов.
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