Теймур Мусаев о полной отмене карантинного режима

Несмотря на отмену масочного режима, населению следует быть осторожным в осенние месяцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Он отметил, что ВОЗ уже предупреждала об этом.

"Как известно, в Азербайджане отменен масочный режим. Но мы должны сохранять бдительность. Дело не в том, что может быть внезапный скачок [заболеваемости]. Коронавирусная инфекция не раз преподносила сюрпризы. И неизвестно, есть ли у вируса новая мутация", - сказал Мусаев.