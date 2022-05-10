https://news.day.az/society/1460601.html Теймур Мусаев о полной отмене карантинного режима
Теймур Мусаев о полной отмене карантинного режима
Несмотря на отмену масочного режима, населению следует быть осторожным в осенние месяцы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
Он отметил, что ВОЗ уже предупреждала об этом.
"Как известно, в Азербайджане отменен масочный режим. Но мы должны сохранять бдительность. Дело не в том, что может быть внезапный скачок [заболеваемости]. Коронавирусная инфекция не раз преподносила сюрпризы. И неизвестно, есть ли у вируса новая мутация", - сказал Мусаев.
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