https://news.day.az/society/1460607.html Для чего устанавливаются новые устройства на газовые счетчики? - Заявление - ВИДЕО
Для чего устанавливаются новые устройства на газовые счетчики? - Заявление - ВИДЕО
Цель установки смарт-устройства на механические счетчики газа - обеспечение удобства потребителей. С его помощью появляется возможность получения всей информации удаленно, не беспокоя самих абонентов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела аппарата управления ПО "Азеригаз" Эльчин Годжаев в программе Xəbər ertəsi на Xəzər TV.
По его словам, эти устройства позволят своевременно устранять неисправности.
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