Для чего устанавливаются новые устройства на газовые счетчики?

Цель установки смарт-устройства на механические счетчики газа - обеспечение удобства потребителей. С его помощью появляется возможность получения всей информации удаленно, не беспокоя самих абонентов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела аппарата управления ПО "Азеригаз" Эльчин Годжаев в программе Xəbər ertəsi на Xəzər TV.

По его словам, эти устройства позволят своевременно устранять неисправности.

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