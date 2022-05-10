Разрабатывается программа по устранению нехватки медработников в регионах Азербайджана

В Азербайджане министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) готовят специальную программу по устранению нехватки медицинских работников в регионах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, в рамках этой программы будут разработаны и предложены особые механизмы.

"В результате в регионы будут направлены молодые и опытные врачи", - сказал Мусаев.