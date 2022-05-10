https://news.day.az/society/1460608.html Разрабатывается программа по устранению нехватки медработников в регионах Азербайджана - Теймур Мусаев
Разрабатывается программа по устранению нехватки медработников в регионах Азербайджана - Теймур Мусаев
В Азербайджане министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) готовят специальную программу по устранению нехватки медицинских работников в регионах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.
По его словам, в рамках этой программы будут разработаны и предложены особые механизмы.
"В результате в регионы будут направлены молодые и опытные врачи", - сказал Мусаев.
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