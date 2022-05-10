Эти граждане Азербайджана не смогут совершить хадж

В этом году разрешено совершить хадж паломникам из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом modern.az заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев.

По его словам, выделяемые нашей стране квоты и цены на этот год еще не определены, и информация будет предоставлена в ближайшие дни.

Ф.Нуруллаева отметил, что в этом году паломничество из нашей страны смогут совершить только граждане Азербайджана.

"Любой человек, являющийся гражданином АР, может совершить хадж. Гражданам другой страны такая возможность не предоставлена. В отличие от этого года, ранее иностранные граждане могли отправляться в хадж из Азербайджана. В то же время отмечу, что совершить его смогут граждане в возрасте до 65 лет. Люди старшего возраста не будут допущены", - сказал он.

Отметим, что в 2020-2021 годах в связи с пандемией паломничество из Азербайджана не совершалось. Стоимость хаджа в 2019 году составила 4 285 долларов. В цену входили авиаперелет, гостиничные расходы, ежедневное питание, транспорт, деньги на палатки, установленные на Арафате и Мине.