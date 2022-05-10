https://news.day.az/society/1460629.html Ведется работа по привлечению на родину азербайджанских врачей-выпускников престижных зарубежных вузов
Ведется работа по привлечению на родину азербайджанских врачей-выпускников престижных зарубежных вузов
Ведется работа по привлечению в Азербайджан врачей - наших соотечественников, окончивших резидентуру в престижных зарубежных вузах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.
По его словам, в настоящее время некоторые студенты Азербайджанского медицинского университета обучаются в резидентуре за рубежом.
"Мы провели с ними встречу и оказали необходимую поддержку. Надеемся, что после завершения обучения за рубежом они вернутся в Азербайджан и продолжат здесь свою деятельность", - отметил Мусаев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре