Сколько в Азербайджане нелегальных мигрантов?

В Азербайджане число нелегальных мигрантов, находящихся в центрах временного содержания, очень низкое.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

По его словам, около трех тысяч мигрантов из 142 тысяч проживают в Азербайджане нелегально.

"Задержано незначительное число нелегальных мигрантов. Эти люди выявляются и помещаются в центры временного содержания. В настоящее время в таких центрах находятся менее 10 нелегальных мигрантов", - сказал Гусейнов.

Он также сообщил, что нелегальные мигранты прибывают в Азербайджан в основном из соседних стран и государств Юго-Восточной Азии.