Необычное ограбление в Хызы

В Хызынский РОП обратился мужчина, который сообщил, что на территории села Ситалчай водитель и пассажиры автомобиля Opel, угрожая ножом, забрали у него 290 манатов.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в связи с обращением сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам злоумышленников.

В результате операции были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления водитель автомобиля, житель Гедабейского района Везир Исмайылов, а также пассажиры - житель Огузского района Анар Салахов и Сабирабадского - Илтифат Джафаров.

В ходе следствия было установлено, что А.Салахов, облачившись в женскую одежду и надев парик, останавливал машины, а затем остальные члены группы совершали ограбления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Решением суда они были арестованы.