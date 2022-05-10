Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 0, вторую дозу получили 0, "бустерную" дозу - 7. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1.