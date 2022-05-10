https://news.day.az/society/1460697.html Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 0, вторую дозу получили 0, "бустерную" дозу - 7. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1.
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