Обнародованы результаты тестового экзамена по продолжению деятельности на госслужбе
Обнародованы результаты тестового экзамена, проведенного 8 мая для продолжения деятельности на административных должностях государственной службы (группа ВВ), сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
В сообщении отмечается, что с 16:20 10 мая итоги экзамена размещены на сайте ГЭЦ.
Из 207 прошедших регистрацию кандидатов один не явился на экзамен.
По результатам тестирования требованиям конкурса в целом соответствовали 90 кандидатов.
Лицам, успешно прошедшим тестирование, выдается сертификат в соответствии с должностями, который действителен в течение пяти лет.
11-13 мая, с 14:00 до 17:00, в ГЭЦ будет работать апелляционная комиссия, говорится в сообщении.
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