В Государственном комитете отмечена 99-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В Государственном комитете по работе с диаспорой (ГКРД) состоялось мероприятие, посвященное 99-й годовщине со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

Перед церемонией сотрудники комитета посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения и отдали дань его памяти, передает Day.Az со ссылкой на Госкомитет..

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Председатель комитета Фуад Мурадов в своем выступлении после демонстрации фильма об общенациональном лидере говорил о жизни и деятельности, а также исключительных заслугах гениальной личности в создании и укреплении независимой Азербайджанской Республики, формировании азербайджанской диаспоры. Было отмечено, что великий лидер выдвинул идеологию азербайджанства, обеспечившую привязанность проживающих за рубежом наших соотечественников к исторической Родине, основал идею солидарности азербайджанцев мира, постоянно уделял внимание формированию и организационному становлению азербайджанской диаспоры, основным направлениям лоббистской деятельности. Такая грандиозная дата, как 31 Декабря - День солидарности азербайджанцев мира, вошла в число национальных праздников Азербайджана, что было расценено как логичный результат мудрого политического курса общенационального лидера.