Азербайджан передал украинскому городу 20 тонн гуманитарной помощи

В украинский Днепр поступило 20 тонн гуманитарной помощи от Азербайджана.

В гуманитарке продукты длительного хранения и медикаменты, сообщил мэр города Борис Филатов, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы искренне благодарны посольству и народу Азербайджана за эту помощь. Здесь крупы, консервы, масло, мука и многие другие продукты, которые не будут быстро портиться. Кроме этого, посольство направило нам расходные медицинские материалы", - отметила Наталья Костюченко, председатель БФ "Фонд обороны страны".

Филатов также выразил благодарность азербайджанскому послу Эльмире Ахундовой и народу Азербайджана, отметив, что Днепр как город, где живет большая азербайджанская община, всегда будет помнить эту поддержку.