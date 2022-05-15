Вчера в Азербайджане спасли 5 человек
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На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 19 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 2 случаями пребывания в беспомощном состоянии и одним ДТП, передает Day.Az.

Благодаря проведенным срочным и безотлагательным мерам было обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение жизни людей.

Всего за минувшие сутки силами МЧС были спасены 5 человек, в том числе трое детей.