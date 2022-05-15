Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 896 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 272, вторую дозу получили 254 человека, "бустерную" дозу - 2 112 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 258.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 687 648, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 343 839, вторую дозу получили 4 844 047, "бустерную" дозу - 3 256 620 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 243 142 человека.