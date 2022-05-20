В Баку столкнулись три автомобиля, есть пострадавший

В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на пересечении улиц Музаффара Гасанова и Аббаса Мирзы Шарифзаде.

Так, автомобиль марки "ВАЗ 21015" на улице Гасанова, нарушив требования дорожного знака, врезался в автомобиль марки "Тойота". Затем в обе машины врезался не успевщий отреагировать автомобиль марки Mercedes.

В результате аварии пострадал один человек.