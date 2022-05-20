https://news.day.az/society/1463368.html В Баку столкнулись три автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Баку столкнулись три автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на пересечении улиц Музаффара Гасанова и Аббаса Мирзы Шарифзаде.
Так, автомобиль марки "ВАЗ 21015" на улице Гасанова, нарушив требования дорожного знака, врезался в автомобиль марки "Тойота". Затем в обе машины врезался не успевщий отреагировать автомобиль марки Mercedes.
В результате аварии пострадал один человек.
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