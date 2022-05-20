Массовая драка в Баку
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В Сабунчинском районе Баку произошла массовая драка с поножовщиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Сабунчу.

По сообщению, Мамедов Нахид Галиб оглу 1992 года рождения и Сулейманов Эльчин Хидаят оглу получили ножевые ранения в ходе драки.

Раненые были немедленно доставлены в больницу.

Сообщается, что состояние Эльчина Сулейманова тяжелое.