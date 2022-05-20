https://news.day.az/society/1463369.html Массовая драка в Баку - есть пострадавшие
Массовая драка в Баку - есть пострадавшие
В Сабунчинском районе Баку произошла массовая драка с поножовщиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Сабунчу.
По сообщению, Мамедов Нахид Галиб оглу 1992 года рождения и Сулейманов Эльчин Хидаят оглу получили ножевые ранения в ходе драки.
Раненые были немедленно доставлены в больницу.
Сообщается, что состояние Эльчина Сулейманова тяжелое.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре