https://news.day.az/society/1463438.html Задержан гражданин Азербайджана, воевавший в Сирии - ЗАЯВЛЕНИЕ СГБ - ФОТО
Задержан гражданин Азербайджана, воевавший в Сирии - ЗАЯВЛЕНИЕ СГБ - ФОТО
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала человека, причастного к незаконным вооруженным формированиям за рубежом, передает Day.Az.
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