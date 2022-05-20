Задержан гражданин Азербайджана, воевавший в Сирии
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Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала человека, причастного к незаконным вооруженным формированиям за рубежом, передает Day.Az.

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