В Баку полицейский спас человека из горящей квартиры

Вчера в одной из квартир Насиминского района столицы вспыхнул пожар. В квартире оставался потерявший сознание от отравления дымом гражданин.

Как передает Day.Az, оказавшегося в беспомощном состоянии мужчину спас сотрудник Насиминского РУП сержант полиции Эльнур Ахмедов. Э.Ахмедов проник в квартиру и, рискуя жизнью, вытащил мужчину из горящего помещения.

В результате оперативных действий и благодаря смелости сотрудника полиции жизнь гражданина была спасена и он был передан врачам бригады скорой помощи.