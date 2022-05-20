https://news.day.az/society/1463466.html В Баку полицейский спас человека из горящей квартиры - ВИДЕО
В Баку полицейский спас человека из горящей квартиры - ВИДЕО
Вчера в одной из квартир Насиминского района столицы вспыхнул пожар. В квартире оставался потерявший сознание от отравления дымом гражданин.
Как передает Day.Az, оказавшегося в беспомощном состоянии мужчину спас сотрудник Насиминского РУП сержант полиции Эльнур Ахмедов. Э.Ахмедов проник в квартиру и, рискуя жизнью, вытащил мужчину из горящего помещения.
В результате оперативных действий и благодаря смелости сотрудника полиции жизнь гражданина была спасена и он был передан врачам бригады скорой помощи.
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