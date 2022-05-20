Сколько детей усыновили в Азербайджане?

С начала года в Азербайджане были переданы на усыновление 92 ребенка - 51 мальчик и 41 девочка, сообщили в пятницу Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, 58 из них - в возрасте 0-3 лет, 26 - 4-11 лет, 8 - 12-18 лет.

В первый год после усыновления контроль за этими детьми осуществляется ежеквартально, а в последующем - один раз в год для изучения их положения в семье до достижения ими 18-летнего возраста, говорится в сообщении.

Кроме того, с начала года 42 ребенка из социальных учреждений были реинтегрированы в свои биологические семьи.