https://news.day.az/society/1463476.html Сколько детей усыновили в Азербайджане?
Сколько детей усыновили в Азербайджане?
С начала года в Азербайджане были переданы на усыновление 92 ребенка - 51 мальчик и 41 девочка, сообщили в пятницу Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения.
По данным ведомства, 58 из них - в возрасте 0-3 лет, 26 - 4-11 лет, 8 - 12-18 лет.
В первый год после усыновления контроль за этими детьми осуществляется ежеквартально, а в последующем - один раз в год для изучения их положения в семье до достижения ими 18-летнего возраста, говорится в сообщении.
Кроме того, с начала года 42 ребенка из социальных учреждений были реинтегрированы в свои биологические семьи.
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