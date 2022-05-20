Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 21 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны дожди, умеренный северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный.

Температура воздуха ночью составит 12-14° тепла, днем-18-22° тепла, в Баку ночью-12-14° тепла, днем-19-21° тепла. Атмосферное давление опустится с 767 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются переменные, грозовые дожди. Утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.