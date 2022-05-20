В Азербайджане разработают Национальную стратегию информации здравоохранения

20 мая в министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем Практики в области здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Таней Дмитраченко, передает Day.Az со ссылкой на минздрав.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком, который является самым влиятельным финансовым институтом в мире. Отметив, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения, Теймур Мусаев подчеркнул, что усовершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом для нашей страны.

По его словам, регулярные встречи министерства здравоохранения с миссиями Всемирного банка придают мощный импульс укреплению сотрудничества.

"Каждая встреча приближает нас к главной цели - усовершенствованию стратегии электронного здравоохранения Азербайджана", - подытожил министр.

В свою очередь, Таня Дмитраченко, подчеркнув плодотворное сотрудничество между Всемирным банком и Азербайджаном, выразила поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения нашей страны.

Затем представители Всемирного банка представили проект "Разработка Национальной стратегии информации здравоохранения Азербайджана на 2022-2026-е годы".

В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и дружеской атмосфере, стороны также обсудили реализацию проекта технической помощи в развитии стратегии электронного здравоохранения в Азербайджане.