В Баку 3 друга сели в машину ДПС и не хотели выходить

Несколько дней назад в Хатаинском районе города Баку произошел забавный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, из-за того что у парка "Гянджлик" неожиданно пошел дождь, три друга сели в автомобиль марки "Fiat Doblo", принадлежавший Дорожно-постовой службе. Друзья закрыли двери изнутри и отказались покидать автомобиль.

За отказ выполнять законное требование полицейских, они были задержаны и отведены в участок. Позже стало известно, что нарушители являются жителями села Зараган Габалинского района и они были в состоянии алкогольного опьянения.

На них был составлен протокол по соответствующей статье КоАП. Дело троих друзей 30-35 лет было направлено в суд.

В суде они рассказали, что сделали это, чтобы защититься от дождя и сожалеют о содеянном.

По решению Хатаинского районного суда каждый из них был оштрафован на 150 манатов и отпущен.