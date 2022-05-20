https://news.day.az/society/1463595.html Начались мониторинги пляжей Азербайджана
Начались мониторинги пляжей Азербайджана
С 16 мая министерство экологии и природных ресурсов совместно с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана проводит мониторинг пляжей.
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Назим Махмудов в эфире передачи Ekspert saatı ("Час эксперта") на официальной странице минэкологии в Facebook.
По его словам, подобные мониторинги проводятся во все сезоны года.
"До начала пляжного сезона мониторинги проводятся более интенсивно. Их итоги будут обнародованы в начале июня", - сказал Махмудов.
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