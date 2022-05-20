Начались мониторинги пляжей Азербайджана

С 16 мая министерство экологии и природных ресурсов совместно с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана проводит мониторинг пляжей.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Назим Махмудов в эфире передачи Ekspert saatı ("Час эксперта") на официальной странице минэкологии в Facebook.

По его словам, подобные мониторинги проводятся во все сезоны года.

"До начала пляжного сезона мониторинги проводятся более интенсивно. Их итоги будут обнародованы в начале июня", - сказал Махмудов.