https://news.day.az/society/1463602.html Сколько аварийных зданий в Баку? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Сколько аварийных зданий в Баку? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
"В городе Баку 105 аварийных зданий".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на слушаниях в Министерстве экологии и природных ресурсов заявил представитель исполнительной власти города Баку Миргасан Гасанов.
Он добавил, что в связи с этим созданы соответствующие комиссии.
"Будут подготовлены заключения. Протокол будет подготовлен и представлен в соответствующие органы", - сказал он.
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