Сколько аварийных зданий в Баку?

"В городе Баку 105 аварийных зданий".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на слушаниях в Министерстве экологии и природных ресурсов заявил представитель исполнительной власти города Баку Миргасан Гасанов.

Он добавил, что в связи с этим созданы соответствующие комиссии.

"Будут подготовлены заключения. Протокол будет подготовлен и представлен в соответствующие органы", - сказал он.