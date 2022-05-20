На Каспии уменьшилось количество тюленей

"В экосистеме Каспия тюлени, в основном, питаются килькой".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал директор Центра исследований биоресурсов Мехман Ахундов.

Он отметил, что 20 лет назад в Каспийском море насчитывалось 380 тысяч тюленей: "За последние 5-10 лет, согласно исследованиям Великобритании, этот показатель приравнялся к 111 тысячам. Мы видим это уменьшение в азербайджанском секторе Каспия. Российские же исследователи наблюдают рост числа тюленей. Это, в основном, связано, с увеличением объема кильки. Зимой тюлени мигрируют в северную часть Каспия, размножаясь на льдинах. Таяние льдин тоже негативно отражается на их размножении".