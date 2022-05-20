Почему снижается уровень воды в Куре?

"Климатические изменения способствуют снижению уровня воды в Куре. Она также уменьшается из-за забора воды в верхних пунктах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал директор Центра исследований биоресурсов Мехман Ахундов.

Он отметил, что на территории Грузии и Турции, где проходит Кура, строятся водохранилища: "Это приводит к уменьшению объема воды. Скорость течения воды в реке должна быть 130 куб/сек. Сегодня она уменьшилась вдвое. Это препятствует и размножению рыб".