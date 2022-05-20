В Азербайджане презентована единая спецодежда для врачей

Состоялась презентация спецодежды для медицинского и немедицинского персонала, работающего в медучреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, на презентации присутствовали исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Вугар Гурбанов и руководители структурных подразделений ведомства.

На мероприятии были продемонстрированы комплекты спецодежды для врачей, в том числе хирургов, реаниматологов, радиологов, стоматологов, среднего медицинского персонала и работников скорой помощи.

Кроме того, были представлены образцы больничной одежды для пациентов и форма для немедицинского персонала.

При подготовке формы был использован мировой опыт.

В 32 наименованиях спецодежды использованы белый, темно-синий, зеленый, фиолетовый, бирюзовый, синий, розовый, желтый, серый цвета, специальные элементы и высококачественная ткань.

В ближайшее время ее будет носить медицинский и немедицинский персонал, работающий в медучреждениях, подведомственных TƏBİB.